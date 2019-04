De Rossi resterà fuori per un mese e salterà 4 match

Ranieri perde De Rossi. Il centrocampista oggi si sottoporrà ad esami strumentali per diagnosticare il grado della lesione, si temono 20/30 giorni di stop, campionato praticamente finito, la speranza è rientrare per le ultime 2 giornate (match contro Sassuolo e Parma), scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Ranieri dovrebbe recuperare Nzonzi per la gara di San Siro contro l’Inter (sabato ore 20.30). Resteranno, invece, in infermeria Karsdorp e Santon entrambi per un problema al bicipite femorale.

Manolas non preoccupa, ma il leggero dolore alla coscia sinistra accusato al fischio finale del match con i friulani sarà valutato oggi alla ripresa degli allenamenti (ore 11).