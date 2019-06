De Rossi: “Io nemico di Totti? È tutto falso…”

Daniele De Rossi in vacanza alle Hawaii, come riporta Gianluca Lengua su Il Messaggero, esce dal silenzio dopo l’articolo di Repubblica che lo accusa di essere promotore di una fronda contro l’ex tecnico Di Francesco, l’ex ds Monchi e Francesco Totti: “Scrivere che il sottoscritto, insieme ad altri straordinari e leali professionisti che hanno dato il cuore per la maglia della Roma, abbia posto in essere quei “comportamenti” è semplicemente ridicolo, oltre che spudoratamente falso”, è la nota affidata all’Ansa.

Daniele puntualizza il suo rapporto con l’ex numero 10: “Non è la prima volta che vengono gettate ombre sull’amicizia tra me e Francesco. Vi dico: impegnatevi di più che così non basta…”.

De Rossi promette: “Richiederò un risarcimento che devolverò in beneficenza ad un noto ospedale pediatrico di Roma”.