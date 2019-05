De Rossi, il saluto ai compagni con divieto di selfie e social

Daniele De Rossi ha scelto il ristorante Zuma in via del Corso per invitare la squadra a cena prima della sua partita d’addio, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero .

Circa 40 invitati tra giocatori e staff tecnico: appuntamento giovedì sera alle 22 per una cena a base di sushi durata fino all’una, in cui Daniele ha espressamente chiesto di non scattare foto, né tantomeno condividerle sui social.

Sul finale il discorso di De Rossi alla squadra in cui ha invitato i compagni a chiudere bene la stagione vincendo contro il Parma. Poi la torta offerta dal ristorante con la foto di Daniele e le date 2001-2019, che simboleggiano i 18 anni d’amore per la Roma.