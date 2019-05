De Rossi, il caso entra a Montecitorio

Domenica si avvicina, l’Olimpico risponde. A Trigoria sorridono, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

Per il saluto a De Rossi, saranno presenti 63 mila spettatori. Ai quasi 24 mila abbonati, si aggiungono 39mila tagliandi venduti. Tra questi anche quelli dei Distinti nord, settore normalmente riservato alla tifoseria ospite. A premiare Daniele, sarà l’amico Totti. Non sarà però soltanto una giornata di festa.

Non si placa infatti la contestazione nei confronti del club. Protesta che arriva addirittura in Parlamento. Nel pomeriggio, presso la sala del Senato di Sant’Ivo alla Sapienza, previsto un incontro organizzato dai Roma club palazzo Madama e Montecitorio sulla questione. “Si tratta – hanno spiegato i promotori dell’iniziativa – di dare voce alla delusione e promuovere iniziative, anche istituzionali, per tutelare questa passione”. Hanno aderito: Paolo Cento, Stefano De Lillo, Maurizio Gasparri, Loredana De Petris, Paola Binetti, Fabrizio Cicchitto, Davide Faraone e Gerardo Labellarte.