De Rossi e Sarah, sondaggio a Baires per la scuola

“Escuela Italiana Cristoforo Colombo”. “Escuela” sta per scuola. Per italiani, che vivono a Buenos Aires. L’istituto, scrive Il Messaggero, è stato contattato -per le figlie – da De Rossi e moglie Sarah Felberbaum.

Si prendono informazioni per i figli, visto che Daniele sta valutando infatti il trasferimento al Boca, che non è affatto facile.Un passaggio in Argentina, raccontano a Baires, sarebbe lungo appena sei mesi. Una semplice tappa fino alla Libertadores, poi da gennaio il volo verso gli Usa per giocare con i Los Angeles Galaxy.