De Rossi è out, Nzonzi torna in regia

Timori confermati. Il quarantacinquesimo infortunio muscolare che grava sulla Roma dall’inizio della stagione, ferma De Rossi per almeno 20 giorni, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

La diagnosi: lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Calendario alla mano, il capitano salterà i match con l’Inter e il Cagliari e difficilmente riuscirà a tornare per la trasferta contro il Genoa (5 maggio).

Il toto-formazione verso San Siro è già iniziato. Rispetto al match con i friulani, Schick si riaccomoderà in panchina. Spazio al 4-2-3-1 che in fase difensiva si trasforma spesso e volentieri in un 4-4-2 con Zaniolo vicino a Dzeko. I dubbi – con il rientro in difesa di Florenzi e Kolarov dal primo minuto – riguardano perlopiù la mediana e chi tra Pellegrini e Nzonzi affiancherà Cristante. Al momento, tutto lascia pensare che Ranieri possa optare per la soluzione più semplice: Nzonzi. In quel caso Lorenzo agirà trequartista.