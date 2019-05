DDR in Giappone, Perotti lo spinge al Boca

Lo straziante addio è alle spalle. Daniele De Rossi è partito per una vacanza tra Giappone e Hawaii assieme alla moglie Sarah Felberbaum, come riporta Gianluca Lengua su Il Messaggero.

II centrocampista sta valutando l’ipotesi di giocare 6 mesi in Argentina per poi trasferirsi negli Usa in una delle due squadre di Los Angeles che non potrebbero ingaggiarlo subito per via del salary cap.

Al Boca lo spinge Perotti: “A lui piacerebbe per il tifo argentino. I giocatori stranieri vogliono vivere quello che si prova su quei campi. Il mio futuro? Ho un contratto fino al 2021, però mi piacerebbe tornare in Argentina”, ha detto a La Oral Deportiva.