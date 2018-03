Circoli in campo, aspettando Totti

Rullo di tamburi tra i circoli storici della Capitale: iniziano le prestigiose competizioni tra i sodalizi della Città Eterna che per tradizione fanno scendere in campo vip e campioni, scrive Lucilla Quaglia su “Il Messaggero“. Ieri sera ha preso il via, sui campi del Canottieri Roma, la nona edizione del Torneo “Gian Marco Salvati”, girone di calcio a 5.

Ma la grande attesa è per la “Coppa dei Canottieri” che si disputerà da metà giugno fino a metà luglio nella storica “Fossa” del Canottieri Lazio: appuntamento a cui potrebbero prendere parte, nella finalissima di luglio, perfino Francesco Totti e Roberto Mancini, ma anche Marco Tardelli. Una grande sfida disputata nello storico campetto a due passi dal Tevere, detto “Fossa” proprio perché sorge al di sotto del Lungotevere. Happening sempre applaudito, sugli spalti, da numerosi protagonisti del mondo dello spettacolo e dello sport come tutti i presidenti dei circoli storici capitolini oltre a Nicola e Marco Pietrangeli e Antonella Salvucci. La competizione sarà preceduta, come sempre a maggio, dall’altro torneo di calcetto a 5: il prestigioso Memorial Bottai del Canottieri Aniene, a cui certo non si potranno sottrarre Zibì Boniek e Malagò.