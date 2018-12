Champions, Ceferin dà il via libera al Var da febbraio 2019

L’Uefa accelera i tempi e la video-assistenza agli arbitri di campo, la Var diventa realtà in Champions League già da questa stagione calcistica: verrà introdotta con l’avvio della fase ad eliminazione diretta, ovvero gli ottavi di finale, come riporta Il Messaggero.

La storica svolta è stata annunciata dal presidente dell’ente europeo Aleksandr Ceferin al termine delle riunioni del comitato Esecutivo, svoltesi a Dublino. Via libera al video anche per la finale di Europa League, la Final Four della Nations League in Portogallo e gli Europei Under 21 che a giugno del prossimo anno l’Italia ospiterà insieme a San Marino.

“Siamo pronti a partire prima del previsto – ha detto Ceferin – e convinti che le nostre competizioni ne trarranno beneficio. Per gli arbitri sarà certamente un aiuto e ci permetterà di ridurre il numero delle decisioni sbagliate”.