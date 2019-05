C’è la nuova maglia, l’ultima per De Rossi: ieri cena con la squadra

Non è un caso che proprio ieri la Roma abbia presentato la maglia ufficiale che indosserà nella prossima stagione, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

E non è nemmeno una coincidenza che sarà l’ultima che vestirà De Rossi in occasione del match contro il Parma di domenica sera alle 20,30 (apertura cancelli ore 18 e avviso del club: “Presentatevi in anticipo”).

Sono partite ieri mattina le vendite nei Roma store della prima maglia 2019-20, caratterizzata da un fulmine che decora il colletto, le maniche e i calzettoni, riferimento a Giove, il “Re degli Dei” secondo gli antichi romani. Ieri sera cena di squadra a base di sushi in un ristorante in via del Corso per celebrare l’addio di De Rossi.