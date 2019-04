Baldini, il blitz in Italia sa di futuro

Un blitz in piena regola. Un paio di giorni a Firenze, non di più. Il tempo per sbrigare questioni personali ma anche per incontrare alcuni procuratori e far ritorno a Londra. Lunedì Franco Baldini è stato incrociato e riconosciuto per le vie del capoluogo toscano, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

La due giorni in Italia è anche in ottica giallorossa. Soprattutto per un paio di appuntamenti avuti con manager legati al calcio, per la Roma che verrà.

Sono settimane calde per le strategie future del club: Campos pare aver fatto un deciso passo in avanti nelle preferenze di Pallotta, proprio grazie al consiglio di Baldini. Petrachi rimane in corsa.

Pillola di mercato: fari puntati su Thorgan Hazard, fratello minore di Eden (Mönchengladbach).