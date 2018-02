Al via un campionato a tre, in palio c’è la Champions 2019

Ci sono 45 punti ancora in palio sia per Lazio, Inter e Roma, in rigoroso ordine di classifica, per due posti nella Champions League del 2019, scrive Mimmo Ferretti su Il Messaggero.

Tutto è ancora possibile: l’unica certezza è che una delle tre arriverà quinta, fallendo l’obiettivo della stagione. Calendario alla mano, non è il caso di azzardare pronostici definitivi, visto che il borsino sembra destinato a variare, su o giù, turno dopo turno.

Di certo, Lazio, Inter e Roma non sono squadre che scoppiano di salute: il gruppo di Simone Inzaghi, due sconfitte nelle ultime due partite, è apparso un po’ stanco e troppo ancorato al rendimento di alcuni singoli. Che, se in serata storta oppure assenti, condizionano in negativo la squadra intera. L’Inter non vince addirittura dai primi di dicembre, segno che la faccenda è molto seria; e Luciano Spalletti, valore aggiunto (con Icardi e Handanovic) nei tempi felici, non riesce più a incidere in maniera decisiva. Eusebio Di Francesco, domenica a Verona, è tornato ad assaporare il gusto dei tre punti dopo sette tentativi a vuoto. Segno che la Roma funziona ad intermittenza, complice un mal di gol che sembra resistere ad ogni tipo di medicina. Delle tre, la Lazio è la squadra che segna di più (58 reti), la Roma quella che subisce meno (17) e che meno segna (33). L’Inter conta su 20 gol meno della Lazio, nonostante le 18 reti di Icardi contro le 20 di Immobile. Dzeko ha segnato la metà di Ciro, e tutto questo ha un suo peso.