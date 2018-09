Al Bernabeu 4-3-3 con De Rossi e Nzonzi

Eusebio Di Francesco parlerà oggi in conferenza stampa al Bernabeu (ore 19) accanto a Daniele De Rossi: contro il Real Madrid, il capitano ritroverà il posto da titolare dal primo minuto, scrive Gianluca Lengua su “Il Messaggero”. Domani sera Eusebio lascerà fuori Lorenzo Pellegrini, mentre darà spazio ancora una volta a Nzonzi che giocherà nel ruolo di mezzala assieme a Cristante. Una scelta che consentirà all’allenatore di passare in corsa al 4-2-3-1. Il modulo iniziale sarà il 4-3-3, con Fazio centrale accanto a Manolas, Florenzi a destra e Kolarov a sinistra insidiato da Santon. In attacco il tridente formato da Under, Dzeko ed El Shaarawy. Ieri Di Francesco ha parlato ai calciatori nella speranza di scatenare una reazione, stessa strategia di Monchi che, però, si è confrontato singolarmente con qualche elemento.