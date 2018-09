Addio Giorgio Rossi, un gran pezzo di Roma

È morto Giorgio Rossi, storico massaggiatore della Roma in servizio dal 1957 al 2012. Negli ultimi giorni era stato ricoverato all’ospedale Sant’Eugenio. Era una figura storica nello spogliatoio romanista a cui tutti i giocatori erano saldamente legati. Il ricordo di Franco Tancredi a nome di tutti gli ex giocatori della Roma: “Se ne va un pezzo di Roma, un uomo sempre accanto alla squadra con tutto se stesso” come riporta Gianluca Lengua su Il Messaggero.

A Bologna i tifosi della Roma hanno esposto uno striscione dedicato tutto a lui (e squadra con il lutto al braccio). I funerali oggi alle ore 15,30 alla chiesa di Don Bosco in via dei Salesiani.