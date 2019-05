Abusi nelle ville vendute, nei guai Delvecchio ma il reato è prescritto

Che Marco Delvecchio sia stato un grande attaccante è cosa risaputa. Cosa meno nota è, invece, scrive Giuseppe Scarpa su Il Messaggero, il suo fiuto per gli affari. Specialmente nel ramo della compravendita immobiliare: super ville da rifilare ai suoi colleghi calciatori.

A fare le spese sarebbero stati grandi giocatori, alcuni ex, della Roma: Edin Deko, Radja Nainggolan e David Pizarro. Delvecchio avrebbe piazzato – la tesi degli inquirenti – case extralusso ai calciatori a prezzi di tutto rispetto. Per giustificare le importanti somme, l’ex giocatore, avrebbe ampliato la metratura delle ville. Insomma avrebbe compiuto degli abusi edilizi, in concorso con altre due persone. Ed è questo il reato che gli contesta il pm Francesca Passaniti.