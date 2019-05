Zaniolo promesso Juve, ma a Roma sta in panchina

Dopo la doppietta in Champions League contro il Porto, Nicolò Zaniolo sta vivendo un momento no. Un calo normale per un ragazzo della sua età, accentuato dall’addio di Esuebio Di Francesco. Come riporta Tuttosport, è inutile girarci attorno: il feeling con Ranieri ancora non è scattato. Sul giovane centrocampista giallorosso, si stanno muovendo alcune delle big d’Europa. Quelli che finora sono semplici sondaggi, potrebbero trasformarsi in offerte ufficiali. Il Tottenham da settimane è in pressing sull’agente del ragazzo, Claudio Vigorelli. La strategia della Roma è quella di abbassare i fari sulla trattativa per il rinnovo, per avere più potere contrattuale.