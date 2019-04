Juventus, Zaniolo boom: Paratici c’è

La dirigenza della Juventus è convinta di avere ottime chance per strappare Nicolò Zaniolo alla Roma, perché oltre al probabilissimo rinnovo che prolungherebbe il contratto fino al 2024 e l’ingaggio che subirebbe un adeguamento, ci sarebbe la volontà del diretto interessato di spiccare il volo. Senza contare che il piazzamento Champions della Roma è una condizione praticamente essenziale perché Zaniolo possa essere trattenuto almeno per la prossima stagione. La buona prestazione contro la Sampdoria non serviva per convincere ulteriormente chi pensa che il centrocampista meriti un futuro importante. E la società giallorossa potrebbe essere costretta a cedere un elemento di valore incassando quanto serve. Nel caso di Zaniolo, il negoziato potrebbe essere imbastito trattando su una base di 50 milioni, col serio rischio di dover spenderne 60. Come scrive Tuttosport, la Juventus conta di di recuperare il denaro dalla cessione di un big. Su Zaniolo, in Italia i bianconeri non sembrano avere concorrenti all’altezza. All’estero c’è stata un’idea del Real Madrid e in Premier il nome del centrocampista sta scaldando i motori.