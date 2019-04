Juventus, nuovi contatti con Zaniolo

A vedere Juventus-Ajax ieri allo Stadium è stato avvistato anche Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo. Il match di Champions è stato l’occasione per un aggiornamento con il ds bianconero Paratici sul centrocampista della Roma, come riporta Tuttosport.

Un nuovo incrocio dopo quello di circa due mesi fa quando i due si sono visti nel’hotel di Madrid che ospitava i bianconeri per la sfida contro l’Atletico. Zaniolo è una delle trattative di mercato più calde messe già in piedi da Paratici insieme a quella di Federico Chiesa.

Su entrambi c’è anche la concorrenza di club esteri come Bayern Monaco e, Real Madrid e City e di conseguenza i prezzi stanno lievitando. La Roma non vorrebbe cedere Zaniolo e il ragazzo resterebbe volentieri a Trigoria. Ma senza Champions il club giallorosso potrebbe trovarsi anche obbligato a sacrificare il gioiello azzurro e in quel caso la Juventus sarebbe pronta a calare sul tavolo un assegno da 50 milioni di euro.