Inter, Dzeko perfetto per Marotta e per Lautaro: si può fare per 10-12 milioni

Sabato avrà sessantamila occhi addosso, Edin Dzeko. Un po’ perché sarà il pericolo numero uno per Milan Skriniar e Stefan de Vrij, un po’ perché i tifosi nerazzurri già potranno immaginarselo come erede di Mauro Icardi che a fine stagione saluterà l’Inter. Dzeko incarna alla perfezione i dogmi della dottrina Marotta: è un grande giocatore, in carriera ha vinto tanto, possiede esperienza internazionale e può seminare all’interno dello spogliatoio quella mentalità da grande squadra che difetta all’Inter. Come scrive Tuttosport, Lautaro Martinez dopo essersi conquistato sul campo i gradi da titolare, ricomincerà da dove avrà finito la stagione e con Dzeko potrebbe trovare, oltre che un maestro, pure un compagno di reparto con cui provare a coesistere. L’affare si può concludere con 10-12 milioni.