Zaniolo-Juve, passi avanti. E lui confessa: “Chi non ci andrebbe?”

“Il prossimo anno vieni alla Juve? (ride ndr.) Alla Roma sto benissimo, ma chi non ci andrebbe alla Juve? Poi però decide la Roma”. Poche parole che possono alzare un polverone. Nicolò Zaniolo strizza l’occhio ai bianconeri e la notizia esce nel giorno del gran rifiuto di Conte. Come riporta il Corriere Torino, nella serata di ieri Zaniolo avrebbe confessato agli amici di gradire un trasferimento alla Juventus, squadra per cui faceva il tifo da bambino, in una serata passata alla discoteca Jux Tap, di fianco alla via Aurelia, a Sarzana, una ventina di chilometri da Massa, dove Zaniolo è nato. I contatti per il rinnovo con la Roma non sono stati proficui nelle ultime settimane. La Juventus per questo motivo prova a inserirsi e sembra pronta ad affondare il colpo.