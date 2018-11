Udinese-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: ballottaggio Florenzi-Santon, più Kluivert che Under

La Roma si ritrova questo pomeriggio alla Dacia Arena dopo la sosta per le nazionali. I giallorossi sfidano l’Udinese del neo tecnico Nicola con il solo obiettivo dei 3 punti. Di Francesco non ha rischiato rientri affrettati e ha lasciato a casa Manolas, Pastore, De Rossi e Perotti. Davanti al solito Olsen c’è il ballottaggio a destra tra Florenzi e Santon, che ha recuperato dalla febbre. A comporre la difesa le certezze Fazio, Jesus e Kolarov. A centrocampo la mediana sarà composta da Nzonzi e Cristante, con Lorenzo Pellegrini spostato avanti. El Shaarawy e Schick sicuri del posto, si giocano l’ultima maglia Under e Kluivert, con l’olandese favorito.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA REPUBBLICA

AS Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon, Fazio, Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Kluivert, Pellegrini, El Shaarawy; Schick.

IL MESSAGGERO

LA GAZZETTA DELLO SPORT

IL CORRIERE DELLA SERA

IL CORRIERE DELLO SPORT

IL TEMPO

TUTTOSPORT

