Sassuolo-Roma, le pagelle dei quotidiani: flop Zaniolo, male Dzeko. Mirante salva ancora

La Roma contro il Sassuolo dice praticamente addio alle residue speranze di Champions. I giallorossi contro la squadra di De Zerbi non vanno oltre lo 0-0 in una partita nella quale solo nel secondo tempo arrivano le occasioni più importanti mentre prima era stato bravo Mirante a salvare i compagni nell’unica grande chance per i padroni di casa. Sufficiente anche la difesa, mentre il grande bocciato è ancora Nicolò Zaniolo, stavolta schierato nella posizione di trequartista. Neanche Pastore, Perotti e Kluivert riescono a dare una sterzata; non benissimo anche Under, mentre Dzeko non riesce quasi mai a rendersi pericoloso.

Ecco le pagelle dei quotidiani.

IL MESSAGGERO (a cura di Angeloni)

Mirante 6,5; Florenzi 6, Fazio 6, Jesus 6,5, Kolarov 6; Cristante 6,5, Nzonzi 6, Zaniolo 5,5 (20’ st Pastore 5); Under 6 (20’ st Kluivert 5,5), Dzeko 6, El Shaarawy 6 (32’ st Perotti n.g.). All.: Ranieri 6.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di Pugliese)

Mirante 6; Florenzi 6, Fazio 6.5, Juan Jesus 6.5, Kolarov 6; Cristante 6, Nzonzi 6, Zaniolo 5 (20’ st Pastore 5,5); Under 6.5 (20’ st Kluivert 5,5), Dzeko 5, El Shaarawy 5.5 (32’ st Perotti n.g.). All.: Ranieri 6.

LA REPUBBLICA (a cura di Pinci)

Mirante 5; Florenzi 6, Fazio 6.5, Juan Jesus 6, Kolarov 5.5; Cristante 5.5, Nzonzi 6, Zaniolo 5 (20’ st Pastore 5); Under 5.5 (20’ st Kluivert 5,5), Dzeko 5, El Shaarawy 6.5 (32’ st Perotti n.g.). All.: 5.5.

IL TEMPO (a cura di Austini)

Mirante 6; Florenzi 6, Fazio 6, Jesus 6,5, Kolarov 5; Cristante 5, Nzonzi 5,5, Zaniolo 5 (20’ st Pastore 5); Under 5,5 (20’ st Kluivert 6), Dzeko 5, El Shaarawy 5,5 (32’ st Perotti n.g.). All.: Ranieri 5,5

CORRIERE DELLA SERA (a cura di Valdiserri)

Mirante 6.5; Florenzi 5.5, Fazio 6.5, Juan Jesus 6, Kolarov 6; Cristante 6.5, Nzonzi 6, Zaniolo 5 (20’ st Pastore 5); Under 5 (20’ st Kluivert 5), Dzeko 5, El Shaarawy 6 (32’ st Perotti n.g.). All.: Ranieri 6.

CORRIERE DELLO SPORT (a cura di Maida)

Mirante 6.5; Florenzi 6, Fazio 6.5, Juan Jesus 6.5, Kolarov 6; Cristante 6, Nzonzi 6, Zaniolo 5.5 (20’ st Pastore 5); Under 5.5 (20’ st Kluivert 5,5), Dzeko 5.5, El Shaarawy 5.5 (32’ st Perotti n.g.). All.: Ranieri 6.

LA STAMPA (a cura di De Santis)

Mirante 6.5; Florenzi 6, Fazio 6, Juan Jesus 6, Kolarov 5; Cristante 6, Nzonzi 5.5, Zaniolo 5 (20’ st Pastore 5,5); Under 5.5 (20’ st Kluivert 6), Dzeko 5, El Shaarawy 5.5 (32’ st Perotti n.g.). All.: Ranieri 5.5.

IL ROMANISTA (a cura di Pastore)

Mirante 6.5; Florenzi 6.5, Fazio 6.5, Juan Jesus 6, Kolarov 6; Cristante 6, Nzonzi 6, Zaniolo 5 (20’ st Pastore 5,5); Under 5.5 (20’ st Kluivert 5.5), Dzeko 5.5, El Shaarawy 6 (32’ st Perotti n.g.). All.: Ranieri 6.