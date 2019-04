Roma-Udinese, le probabili formazioni dei quotidiani: ok Florenzi ed El Shaarawy, davanti Dzeko

La Roma vuole tenere accesa la fiamma Champions. Ranieri dopo la vittoria contro la Samp proverà a replicare all’Olimpico contro l’Udinese di Tudor (fischio d’inizio alle 18). L’emergenza è in difesa, dove Karsdorp e Santon sono infortunati e Kolarov squalificato. La buona notizia è il ritorno a pieno regime di Florenzi, che si sistemerà a destra, con Jesus adattato a sinistra. In mezzo al campo confermati De Rossi e Cristante (Nzonzi neanche convocato), con il terzetto Zaniolo-Pellegrini-El Shaarawy alle spalle di Edin Dzeko, ancora a secco in casa in campionato. Dalla panchina Kluivert e Schick.

Ecco le probabili formazioni dei quotidiani.

IL MESSAGGERO

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Jesus; De Rossi, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

