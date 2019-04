Roma-Udinese, le pagelle dei quotidiani: Revenant Dzeko, sorpresa Marcano. ElSha-Pellegrini decisivi

La Roma agguanta la seconda vittoria consecutiva: contro l’Udinese decide la firma di Edin Dzeko, che torna al gol all’Olimpico dopo un anno. E per tutti è lui stavolta il migliore in campo. Benissimo però anche Manolas e Fazio, così come viene promosso anche Marcano nel ruolo di terzino sinistro. Delude Schick, mentre cambiano la partita gli ingressi di Florenzi e Lorenzo Pellegrini. E poi quell’assist di El Shaarawy…

Ecco le pagelle dei quotidiani sportivi.

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Mirante 6; Jesus 5 (1’ st Florenzi 6,5), Manolas 7, Fazio 6, Marcano 6; Cristante 6, De Rossi 6 (24’ st Under 5,5); Zaniolo 6, Schick 5 (1’ st Pellegrini 6,5), El Shaarawy 7,5; Dzeko 7,5. All.: Ranieri 6,5

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di M. Cecchini)

Mirante 6; Jesus 5,5 (1’ st Florenzi 6,5), Manolas 7, Fazio 6,5, Marcano 6,5; Cristante 6,5, De Rossi 6 (24’ st Under 5,5); Zaniolo 6, Schick 5,5 (1’ st Pellegrini 6,5), El Shaarawy 7; Dzeko 7. All.: Ranieri 6,5

CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Mirante 6; Juan Jesus 5,5 (1’ st Florenzi 6), Manolas 7, Fazio 6, Marcano 6; Zaniolo 6, Cristante 6, De Rossi 6 (24’ st Under 5), El Shaarawy 7,5, Schick 5,5 (1’ st Pellegrini 6,5), Dzeko 7. All.: Ranieri 6

LA REPUBBLICA (a cura di M. Pinci)

Mirante 6; Juan Jesus 5,5 (1’ st Florenzi 6,5), Manolas 7, Fazio 6,5, Marcano 6,5; Zaniolo 6,5, Crisante 6, De Rossi 6 (24’ st Under 6), El Shaarawy 7,5, Schick 5 (1’ st Pellegrini 7,5), Dzeko 7. All.: Ranieri 6

IL TEMPO (a cura di A. Austini)

Mirante 6; Jesus 6,5 (1’ st Florenzi 6,5), Manolas 7, Fazio 6,5, Marcano 6,5; Zaniolo 6, Cristante 6, De Rossi 6 (24’ st Under s.v.), El Shaarawy 7; Schick 5,5 (1’ st Pellegrini 7), Dzeko 7. All.: Ranieri 6,5

TUTTOSPORT (a cura di S. Carina)

Mirante 6,5; Jesus 5 (1’ st Florenzi 6,5), Manolas 7, Fazio 6, Marcano 6,5; Zaniolo 5,5, Cristante 5,5, De Rossi 5,5 (24’ st Under 5,5), El Shaarawy 7; Schick 5 (1’ st Pellegrini 6,5), Dzeko 7. All: Ranieri 6

IL ROMANISTA (a cura di D. Lo Monaco)

Mirante 6; Jesus 6 (1’ st Florenzi 6,5), Manolas 7, Fazio 6,5, Marcano 6,5; Zaniolo 6, Cristante 6,5, De Rossi 6 (24’ st Under 6), El Shaarawy 7,5; Schick 5,5 (1’ st Pellegrini 7), Dzeko 7. All: Ranieri 6,5