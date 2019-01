Roma-Torino, le probabili formazioni dei quotidiani: c’è Karsdorp, davanti Zaniolo e Dzeko

Si torna a giocare in campionato. Dopo la lunga sosta, interrotta solo dalla Coppa Italia, si rivede la Roma sul prato dell’Olimpico. Alle 15 arriva il Torino di Mazzarri, ancora imbattuto in trasferta. Per questo motivo Di Francesco sceglie i più “affidabili”: fuori Pastore e Schick, giocano Zaniolo e Dzeko. Nzonzi ha i postumi dell’infortunio al piede e va solo in panchina, in mezzo al campo ci sono Cristante e Pellegrini. A destra assente Florenzi, gioca Karsdorp per la seconda partita consecutiva.

Ecco le probabili formazioni dei quotidiani.

IL MESSAGGERO

Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Lorenzo Pellegrini, Cristante; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko.

