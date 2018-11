Roma-Real, le probabili formazioni dei quotidiani: Dzeko ci prova. Ipotesi difesa a 3

La Roma prova a voltare pagina. Stasera all’Olimpico tornano le note dell’inno della Champions League: alle 21 i giallorossi scenderanno in campo per sfidare il Real Madrid di Solari in occasione della quinta giornata del Gruppo G. Dubbi di formazione per mister Di Francesco, alle prese con diversi forfait. Out Pellegrini, De Rossi, Pastore e Perotti, e in più c’è un Dzeko in dubbio per un fastidio muscolare. Il centravanti bosniaco proverà a stringere i denti in caso il tecnico optasse per il consueto 4-2-3-1. Ma non è l’unica opzione: Di Francesco potrebbe anche mettere in campo la squadra col 3-4-3, schierando Jesus in difesa. Nel primo caso spazio a Santon e Kolarov sulle fasce, con Fazio e Manolas al centro davanti ad Olsen. Centrocampo a due composto da Nzonzi e Cristante, con Florenzi spostato in avanti ad agire da mezzala, Zaniolo trequartista ed El Shaarawy a sinistra. Davanti, se Dzeko non dovesse farcela, toccherà di nuovo a Schick.

Ecco le probabili formazioni dei quotidiani:

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Florenzi, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko

IL MESSAGGERO

Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Florenzi, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko

LEGGO

Roma (4-3-3): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Florenzi, Nzonzi, Cristante; Under, Schick, El Shaarawy

CORRIERE DELLA SERA

Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Florenzi, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko

REPUBBLICA

Roma (3-4-3): Olsen; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Florenzi, Cristante, Nzonzi, Kolarov; Under, Schick, El Shaarawy

IL TEMPO

Roma (3-4-3): Olsen; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Florenzi, Nzonzi, Cristante, Kolarov; Under, Schick, El Shaarawy

TUTTOSPORT

Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Florenzi, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko