Roma-Real, le pagelle dei quotidiani: Under-Fazio, errori fatali. Zaniolo l’ultimo ad arrendersi

La Roma non riesce a rialzarsi e cade ancora. Stavolta in piedi, perché la sconfitta con il Real non mette in discussione gli ottavi di finale, anzi. Prima dell’inizio della partita il regalo del Viktoria Plzen ha portato i giallorossi direttamente al turno successivo, dove accederà da seconda del girone. Contro gli spagnoli si salvano Olsen, Kolarov ma soprattutto Zaniolo, il migliore di tutta la squadra di Di Francesco. Malissimo Under, che sbaglia un gol fatto, ma anche Fazio (suo l’errore del vantaggio blancos) e Nzonzi, che all’uscita dal campo va direttamente negli spogliatoi prima di essere richiamato. Bocciato ancora una volta Patrik Schick.

Ecco tutte le pagelle dei quotidiani.

IL MESSAGGERO

Olsen 6, Florenzi 6,5, Manolas 5, Fazio 4, Kolarov 6; Nzonzi 4,5 (64′ Coric ng), Cristante 5,5; Under 4, Zaniolo 6,5 (69′ Karsdorp ng), El Shaarawy ng (22′ Kluivert 5); Schick 5, Kluivert 5. All. Di Francesco 5

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Olsen 6,5; Florenzi 5,5, Manolas 6, Fazio 4,5, Kolarov 6; Nzonzi 5,5 (64’ Coric 5,5), Cristante 5,5; Cengiz Under 4,5, Zaniolo 6,5 (69’ Karsdorp 5,5), El Shaarawy 6 (22’ Kluivert 5,5), Schick 5. All. Di Francesco 6

LEGGO

Olsen 5,5; Florenzi 5,5, Manolas 5,5, Fazio 4, Kolarov 6; Nzonzi 4,5 (64’ Coric ng), Cristante 5; Cengiz Under 4,5, Zaniolo 6 (69’ Karsdorp ng), El Shaarawy ng (22’ Kluivert 5,5), Schick 5,5. All. Di Francesco 6

IL TEMPO

Olsen 6; Florenzi 6, Manolas 5,5, Fazio 4, Kolarov 6; Nzonzi 5 (64’ Coric ng), Cristante 6; Cengiz Under 4, Zaniolo 6,5 (69’ Karsdorp ng), El Shaarawy ng (22’ Kluivert 6), Schick 5. All. Di Francesco 6



CORRIERE DELLA SERA

Olsen 6; Florenzi 6, Manolas 6, Fazio 4, Kolarov 5.5; Nzonzi 5 (64’ Coric ng), Cristante 5.5; Cengiz Under 4, Zaniolo 6.5 (69’ Karsdorp ng), El Shaarawy 6 (22’ Kluivert 6); Schick 6. All. Di Francesco 5.5.

IL ROMANISTA

Olsen 6, Florenzi 6, Manolas 5,5, Fazio 4, Kolarov 6, Cristante 6, Nzonzi 5, (64′ Coric 5,5), Under 5, Zaniolo 6,5 (69′ Karsdorp ng), El Shaarawy ng (22′ Kluivert 6), Schick 4,5. All.: Di Francesco 5,5