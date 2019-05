Roma, per la panchina si valuta la pista estera: spunta Wenger

La Roma sogna Sarri, insegue Gasperini e vaglia anche la pista estera. L’ultimo nome finito tra i candidati è quello di Arsene Wenger, fermo dopo l’addio all’Arsenal, ma in trattativa con il PSG per il ruolo di direttore tecnico. Come si legge sulle colonne de Il Messaggero e Gazzetta dello Sport, il francese affascina a Trigoria e a Londra avrebbe già incrociato Baldini per parlare di un possibile futuro ai giallorossi. Un’ipotesi che però al momento resta difficilmente percorribile. In corsa ci sono anche Fonseca, che difficilmente si libererà dallo Shakhtar, e Blanc.