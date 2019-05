Roma-Parma: le probabili formazioni dei quotidiani: De Rossi dal primo minuto, torna Manolas

Questa sera, contro il Parma, la Roma chiuderà la propria stagione. All’Olimpico è pronta la festa per salutare il capitano Daniele De Rossi, che scenderà in campo dal primo minuto con la fascia al braccio per un’ultima volta. Contro i ducali, l’allenatore Claudio Ranieri ritrova dal primo minuto Kostas Manolas che ha completamente recuperato da un infortunio. I giallorossi dovrebbero scendere in campo con il 4-2-3-1. Ancora dei dubbi su chi giocherà a destra nella trequarti tra Zaniolo, Under o Kluivert.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Cristante; Under, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

IL MESSAGGERO

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Cristante; Under, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

REPUBBLICA

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pellegrini; Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.

CORRIERE DELLA SERA

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Cristante; Kluivert, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

IL TEMPO

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Cristante; Under, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.