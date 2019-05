Roma-Parma, le pagelle dei quotidiani: De Rossi da 10, per Dzeko il finale peggiore

La notte delle lacrime si consuma con una vittoria. Contro il Parma la Roma vince 2-1, ma non cambia il suo destino, ormai deciso da settimane. Saranno preliminari d’Europa League ed è una sconfitta, che diventa realtà nella notte più triste, quella dell’addio di Daniele De Rossi. Il capitano lascia la sua nave mentre il mare è in tempesta, ma sorride e abbraccia tutti. Il vento del romanismo non smetterà di soffiare. La sua prestazione va oltre il rettangolo verde. De Rossi merita un 10 tondo, e nessuno potrà opporsi. Ancora bravo Mirante, che nel primo tempo salva il risultato su Gervinho. Bene anche Jesus e Lorenzo Pellegrini, autore del gol del vantaggio. Chiude male Dzeko.

Le pagelle dei quotidiani

LEGGO (a cura di F. Balzani)

Mirante 6,5, Florenzi 6, Fazio 6, Juan Jesus 6,5, Kolarov 6, De Rossi 10 (37’ st Under 6,5), Pellegrini 7, El Shaarawy 6, Pastore 6,5 (11’ st Cristante 6), Perotti 6,5, Dzeko 5 (17’ st Schick 5). All. Ranieri 8

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Mirante 6,5; Florenzi 6,5, Juan Jesus 7, Fazio 5,5, Kolarov 6; De Rossi 10 (36’ st Under 6), Pellegrini 7; El Shaarawy 6, Pastore 6 (12’ st Cristante 6), Perotti 7; Dzeko 5,5 (18’ st Schick 6). All.: Ranieri 7

CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Mirante 6,5; Florenzi 6, Fazio 6, Juan Jesus 6, Kolarov 6; De Rossi 10 (Cengiz Under 6,5 37’ s.t.), Lo. Pellegrini 7; El Shaarawy 6, Pastore 6 (Cristante 6 12’ s.t.), Perotti 7; Dzeko 5 (Schick 5,5 17’ s.t.). All.: Ranieri 6,5

GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di A. Elefante)

Mirante 6,5; Florenzi 6, Fazio 5,5, Juan Jesus 6,5, Kolarov 5,5; De Rossi 6,5 (Cengiz Under 6,5 37’ s.t.), Lo. Pellegrini 6,5; El Shaarawy 5,5, Pastore 6 (Cristante 6 12’ s.t.), Perotti 6,5; Dzeko 5 (Schick 6 17’ s.t.). All.: Ranieri 6,5

TUTTOSPORT (a cura di S. Carina)

Mirante 6; Florenzi 6, Fazio 6,5, Juan Jesus 6,5, Kolarov 6; De Rossi 9,5 (Cengiz Under 6,5 37’ s.t.), Pellegrini 7; El Shaarawy 6, Pastore 6 (Cristante 6 12’ s.t.), Perotti 7, Dzeko 6 (Schick 6 17’ s.t.). All.: Ranieri 6.

LA REPUBBLICA (a cura di F. Bocca)

Mirante 6,5; Florenzi 6, Fazio 6, Juan Jesus 6, Kolarov 6,5; De Rossi 6,5 (Cengiz Under 6 37’ s.t.), Pellegrini 7; El Shaarawy 6, Pastore 6,5 (Cristante 6 12’ s.t.), Perotti 7, Dzeko 6 (Schick 6 17’ s.t.). All.: Ranieri 7

IL TEMPO (a cura di A. Austini)

Mirante 6,5; Florenzi 6,5, Fazio 6,5, Juan Jesus 7, Kolarov 6,5; De Rossi 10 (Cengiz Under 7 37’ s.t.), Pellegrini 7; El Shaarawy 6,5, Pastore 6 (Cristante 6 12’ s.t.), Perotti 7, Dzeko 5 (Schick 5,5 17’ s.t.). All.: Ranieri 7.