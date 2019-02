Roma-Milan, le probabili formazioni dei quotidiani: tornano De Rossi e il 4-3-3, Florenzi in attacco

Di Francesco si aggrappa a De Rossi e torna all’antica. “Sarà il mio mister in campo” ha detto, una sorta di totem sul quale poggeranno i nervi di una squadra in preda all’ennesima crisi d’identità, nonostante le condizioni del capitano siano ancora un rebus. Non l’unica novità di giornata. Il tecnico romanista abbandona per una notte il 4-2-3-1, tornando al caro 4-3-3. In difesa c’è Santon al posto di Florenzi (che scala in avanti), con i soliti Manolas, Fazio e il contestato Kolarov, ancor più insostituibile dopo la cessione in prestito di Luca Pellegrini. Ai lati di De Rossi, Lorenzo Pellegrini e Zaniolo agiranno da mezzali. Attacco a tre, con Florenzi e El Shaarawy ai lati di Dzeko.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

IL MESSAGGERO

Roma (4-1-4-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi; Florenzi, Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Roma (4-3-3): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Zaniolo; Florenzi, Dzeko, El Shaarawy

LA REPUBBLICA

Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi; Florenzi, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko

IL TEMPO

Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi; Florenzi, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko

