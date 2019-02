Roma-Milan, le pagelle dei quotidiani: De Rossi una garanzia, Dzeko in ripresa

La Roma è viva. Dopo la horror-night di Firenze, i giallorossi rispondono presenti davanti ai 40 mila dell’Olimpico. Il Milan fa muro e porta via un punto, ma la squadra di Di Francesco lotta e ai punti meriterebbe di più. Il ritorno di De Rossi e del 4-3-3 sono due iniezioni di fiducia. Il capitano gioca 90′ dopo esser stato fuori per tre mesi, ridando equilibrio alla squadra. In avanti Dzeko e Schick non colpiscono, ma giocano per la squadra inventando e costruendo. Il baby Zaniolo non molla un metro e segna il suo terzo gol stagionale. Bene anche Karsdorp, che strappa gli applausi all’Olimpico più ostile della stagione.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Roma (4-3-3): Olsen 6; Karsdorp 6, Manolas 6,5, Fazio 5,5, Kolarov 5,5; De Rossi 6,5, Pellegrini 5,5; Schick 6,5, Zaniolo 7, Florenzi 6; Dzeko 6. Sostituti: 65′ El Shaarawy 6, 86′ Santon sv, 81′ Kluivert sv. Allenatore: Di Francesco 6,5.

IL MESSAGGERO

Roma (4-3-3): Olsen 6; Karsdorp 6,5, Manolas 6,5, Fazio 5, Kolarov 6,5; De Rossi 7, Pellegrini 6; Schick 6,5, Zaniolo 7,5, Florenzi 6; Dzeko 6. Sostituti: 65′ El Shaarawy 6, 86′ Santon sv, 81′ Kluivert sv. Allenatore: Di Francesco 6.

LA REPUBBLICA

Roma (4-3-3): Olsen 6,5; Karsdorp 6,5, Manolas 6, Fazio 5, Kolarov 5,5; De Rossi 7, Pellegrini 5; Schick 6,5, Zaniolo 7, Florenzi 5,5; Dzeko 6. Sostituti: 65′ El Shaarawy 6, 86′ Santon sv, 81′ Kluivert sv.

IL CORRIERE DELLO SPORT

Roma (4-3-3): Olsen 6; Karsdorp 6, Manolas 6, Fazio 5, Kolarov 6; De Rossi 6,5, Pellegrini 6; Schick 6,5, Zaniolo 7, Florenzi 6; Dzeko 6. Sostituti: 65′ El Shaarawy 6, 86′ Santon sv, 81′ Kluivert sv. Allenatore: Di Francesco 6,5.

IL CORRIERE DELLA SERA

Roma (4-3-3): Olsen 6; Karsdorp 6,5, Manolas 6, Fazio 5, Kolarov 5; De Rossi 7, Pellegrini 7; Schick 7, Zaniolo 7,5, Florenzi 5,5; Dzeko 5,5. Sostituti: 65′ El Shaarawy 6, 86′ Santon sv, 81′ Kluivert sv. Allenatore: Di Francesco 6,5.

IL TEMPO

Roma (4-3-3): Olsen 6,5; Karsdorp 6,5, Manolas 6,5, Fazio 5, Kolarov 6; De Rossi 7, Pellegrini 5,5; Schick 6,5, Zaniolo 7,5, Florenzi 5,5; Dzeko 6. Sostituti: 65′ El Shaarawy 6, 86′ Santon sv, 81′ Kluivert 5,5. Allenatore: Di Francesco 6.