Roma-Juventus, le probabili formazioni dei quotidiani: torna De Rossi, chance Kluivert

La Roma all’Olimpico si gioca il futuro. Alle 20.30 arriva la Juventus campione d’Italia in una sfida che può delineare gli scenari della prossima stagione: la Champions è diventata ormai quasi irraggiungibile, resta l’Europa League da conquistare per non staccare la spina dall’Europa e per attirare anche il prossimo allenatore. Contro i bianconeri torna capitan De Rossi, che si sistema accanto a Cristante nel 4-2-3-1. In difesa tutti confermati, mentre i dubbi sono davanti: Pellegrini ha scalzato Pastore ma l’incertezza è a destra, con Kluivert che sembra aver superato Zaniolo. Sicuri del posto Dzeko ed El Shaarawy.

Ecco le probabili formazioni dei quotidiani.

IL MESSAGGERO

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Cristante; Kluivert, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

CORRIERE DELLA SERA

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko

