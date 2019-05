Roma-Juve, le pagelle dei quotidiani: Manolas ferma CR7, Dzeko show

La Roma tiene accesa la fiammella della speranza Champions. Serviva una vittoria contro la Juventus e vittoria è stata. Riscattato (in parte) il pareggio di Genova, con una bella prestazione di squadra che ridà fiducia all’ambiente in vista del finale di stagione. Migliori in campo per distacco Mirante e Florenzi, decisivi e trascinatori. La difesa chiude la porta ancora una volta, delude solo Kolarov. Gigante Nzonzi a centrocampo, Zaniolo da mezzala non si ritrova. Under dalla panchina cambia la partita.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

Il Messaggero

Mirante 7,5; Florenzi 7, Manolas 6,5, Fazio 6,5, Kolarov 5,5; Zaniolo 5,5, Nzonzi 6,5, Pellegrini 6 (67′ Cristante 6), Kluivert 6 (78′ Under 6,5), Dzeko 7, El Shaarawy 6,5. All.: Ranieri 7

La Gazzetta dello Sport

Mirante 8; Florenzi 7, Manolas 6,5, Fazio 6,5, Kolarov 6; Zaniolo 5,5, Nzonzi 6,5, Pellegrini 6,5 (67′ Cristante 6), Kluivert 5 (78′ Under 7), Dzeko 6,5, El Shaarawy 6,5. All.: Ranieri 6,5



Corriere della Sera

Mirante 7,5; Florenzi 7, Manolas 6,5, Fazio 6, Kolarov 6; Zaniolo 5,5, Nzonzi 6, Pellegrini 6,5 (67′ Cristante 6), Kluivert 5,5 (78′ Under 6,5), Dzeko 7, El Shaarawy 7. All.: Ranieri 7



Corriere dello Sport

Mirante 7,5; Florenzi 7,5, Manolas 6,5, Fazio 6, Kolarov 6; Zaniolo 5,5, Nzonzi 6,5, Pellegrini 6 (67′ Cristante 6), Kluivert 5,5 (78′ Under 7), Dzeko 7, El Shaarawy 6,5. All.: Ranieri 7

Il Tempo

Mirante 8; Florenzi 8, Manolas 7, Fazio 7,5, Kolarov 5,5; Zaniolo 6, Nzonzi 7,5, Pellegrini 6 (67′ Cristante 6), Kluivert 7 (78′ Under 7), Dzeko 7, El Shaarawy 7,5. All.: Ranieri 7

La Repubblica

Mirante 8; Florenzi 7, Manolas 7, Fazio 6,5, Kolarov 5,5; Zaniolo 5,5, Nzonzi 6,5, Pellegrini 6 (67′ Cristante 6,5), Kluivert 5 (78′ Under 7,5), Dzeko 7, El Shaarawy 6,5. All.: Ranieri 7

Il Giornale

Mirante 7,5; Florenzi 7, Manolas 6,5, Fazio 6, Kolarov 6; Zaniolo 5,5, Nzonzi 6, Pellegrini 6,5 (67′ Cristante 6), Kluivert 5,5 (78′ Under sv), Dzeko 7, El Shaarawy 6,5. All.: Ranieri 7



La Stampa

Mirante 7,5; Florenzi 7, Manolas 6,5, Fazio 6, Kolarov 6; Zaniolo 5,5, Nzonzi 6, Pellegrini 6,5 (67′ Cristante 6), Kluivert 5 (78′ Under 6,5), Dzeko 7, El Shaarawy 6,5. All.: Ranieri 7



Leggo

Mirante 8; Florenzi 7,5, Manolas 6,5, Fazio 6, Kolarov 6; Pellegrini 6 (67′ Cristante 6,5), Nzonzi 7, Zaniolo 5,5; Kluivert 6 (78′ Under 6,5), Dzeko 7, El Shaarawy 7. All.: Ranieri 7,5