Roma-Inter, le probabili formazioni dei quotidiani: ballottaggio Fazio-Jesus, ok Under

Ora o mai più. La Roma è arrivata all’ultima chiamata stagionale. Il treno Champions sta per partire, e riprenderlo dopo un’altra sconfitta assumerebbe i tratti dell’impresa. I giallorossi hanno bisogno di una vittoria, Di Francesco ha bisogno di una vittoria, per ricordare a se stesso e all’ambiente quanto vale. Di fronte “l’odiato” ex Spalletti, che cerca il colpo di grazia per scappare con il gruppetto delle prime 3. Nella sfida con i nerazzurri torna in campo Olsen, che nell’ultima giornata di campionato aveva lasciato spazio a Mirante. In difesa ballottaggio Fazio-Jesus, con Santon a destra a sfidare per la prima volta la sua ex squadra. Mediana obbligata con Nzonzi e Cristante, a supporto dei 4 più avanzati. Under ha avuto un problema ieri ma dovrebbe farcela. Insieme a lui Florenzi, ancora capitano, l’altro ex Zaniolo e Patrik Schick.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

IL MESSAGGERO

Olsen; Santon, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Florenzi, Zaniolo, Under; Schick.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Olsen; Santon, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Florenzi, Zaniolo, Under; Schick.

LA STAMPA

Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, Florenzi; Schick.

LA REPUBBLICA

Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, Kluivert; Schick.

IL TEMPO

Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Florenzi, Zaniolo, Under; Schick.

LA STAMPA

Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, Florenzi; Schick.

CORRIERE DELLO SPORT

Olsen; Santon, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Florenzi, Zaniolo, Under; Schick.