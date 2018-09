Roma-Chievo, le pagelle dei quotidiani: Nzonzi lento pede, Florenzi ok. Male Kolarov

La Roma supera la pausa ma si dimentica di premere play. Contro il Chievo all’Olimpico la partita finisce sotto i fischi assordanti dei tifosi, che hanno visto i giallorossi buttare via un vantaggio di due gol contro una squadra che lotterà per salvarsi fino alla fine. Sotto accusa Kolarov, che da uomo in più sembra adesso l’ombra di se stesso, Pellegrini, che ha collezionato un’altra prova opaca e Dzeko, poco incisivo. Bene Olsen, che salva su Giaccherini il gol nel finale che sarebbe stato una beffa, e Florenzi che al rientro dall’infortunio e con la fascia al braccio ha fatto vedere una prestazione da vero capitano.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

LEGGO (a cura di R.Buffoni)

Olsen 6; Florenzi 6,5 (24’ st Karsdorp 5), Manolas 6, Juan Jesus 6, Kolarov 5; Cristante 6,5, Nzonzi 5.5, Lo. Pellegrini 5 (24’ st De Rossi 6); Under 5,5 (35’ st Kluivert ng), Dzeko 5,5, El Shaarawy 6,5. All: Di Francesco 4

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Olsen 6,5; Florenzi 6,5 (24’ st Karsdorp 4), Manolas 5,5, Jesus 5, Kolarov 4,5; Lo. Pellegrini 5,5 (25’ st DeRossi 5), Nzonzi 6, Cristante 6; Under 5,5 (36’ st Kluivert n.g.), Dzeko 5,5, El Shaarawy 6,5. All.: Di Francesco 4,5.

GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di M. Cecchini)

Olsen 6; Florenzi 6,5 (24’ st Karsdorp 5), Manolas 6, Jesus 4,5, Kolarov 4,5; Lo. Pellegrini 5,5 (25’ st DeRossi 5,5), Nzonzi 6, Cristante 6,5; Under 6 (36’ st Kluivert n.g.), Dzeko 5,5, El Shaarawy 6,5. All.: Di Francesco 5.

IL TEMPO (a cura di A. Austini)

Olsen 6,5; Florenzi 6,5 (24’ st Karsdorp 5,5), Manolas 6, Jesus 5, Kolarov 4,5; Lo. Pellegrini 5 (25’ st DeRossi 5,5), Nzonzi 5,5, Cristante 6; Under 6 (36’ st Kluivert n.g.), Dzeko 5,5, El Shaarawy 6,5. All.: Di Francesco 5.

LA REPUBBLICA (a cura di M. Pinci)

Olsen 6,5; Florenzi 6,5 (24’ st Karsdorp 4,5), Manolas 5,5, Jesus 5, Kolarov 4,5; Lo. Pellegrini 5 (25’ st DeRossi 5), Nzonzi 5,5, Cristante 6; Under 5 (36’ st Kluivert n.g.), Dzeko 5, El Shaarawy 6,5. All.: Di Francesco.

CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Olsen 7; Florenzi 7 (24’ st Karsdorp 4,5), Manolas 6, Jesus 5, Kolarov 4,5; Lo. Pellegrini 5,5 (25’ st DeRossi 5), Nzonzi 5, Cristante 6; Under 5 (36’ st Kluivert n.g.), Dzeko 5, El Shaarawy 6,5. All.: Di Francesco 4.

LA STAMPA (a cura di M. De Santis)

Olsen 6,5; Florenzi 6,5 (24’ st Karsdorp 5), Manolas 6, Jesus 5, Kolarov 4,5; Lo. Pellegrini 5 (25’ st DeRossi 5,5), Nzonzi 6, Cristante 6; Under 5,5 (36’ st Kluivert n.g.), Dzeko 5, El Shaarawy 6,5. All.: Di Francesco 5.

CORRIERE DELLO SPORT (a cura di A. Polverosi)

Olsen 7; Florenzi 7 (24’ st Karsdorp 5,5), Manolas 6, Jesus 4,5, Kolarov 5,5; Lo. Pellegrini 5,5 (25’ st DeRossi 5,5), Nzonzi 6, Cristante 6,5; Under 5,5 (36’ st Kluivert n.g.), Dzeko 6, El Shaarawy 7. All.: Di Francesco 5.