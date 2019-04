Roma-Cagliari, le probabili formazioni dei quotidiani: Schick dietro Dzeko, dubbio Manolas

L’Europa della Roma passa dalla sfida di questa sera con il Cagliari. I giallorossi scenderanno in campo alle 18 all’Olimpico per sfidare i sardi, virtualmente sardi ma pronti a fare uno sgambetto che la squadra di Ranieri non si può permettere. L’unico obiettivo sono i tre punti. Per la sfida il tecnico romanista è pronto ad affidarsi ancora al 4-2-3-1. Confermato Mirante in porta e la difesa tipo con l’unico dubbio riguardante Manolas. Ieri il greco è tornato ad allenarsi in gruppo e questa mattina svolgerà il provino decisivo. Se non dovesse farcela, ci sarà Jesus al suo posto. Con le squalifiche di Cristante e Zaniolo, e l’infortunio di capitan De Rossi, la mediana è obbligata con Nzonzi e Pellegrini. In avanti Ranieri dovrebbe dare un’altra chance al duo Schick-Dzeko, con El Shaarawy confermato a sinistra e la sfida Under-Kluivert per l’ultima maglia sull’out di destra.

Le probabili formazioni dei quotidiani

IL MESSAGGERO (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Jesus, Kolarov; Pellegrini, Nzonzi; Under, Schick, El Shaarawy; Dzeko.

GAZZETTA DELLO SPORT (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Nzonzi; Kluivert, Schick, El Shaarawy; Dzeko.

LA REPUBBLICA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Nzonzi; Kluivert, Schick, El Shaarawy; Dzeko.

IL CORRIERE DELLA SERA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Nzonzi; Kluivert, Schick, El Shaarawy; Dzeko.

IL CORRIERE DELLO SPORT (4-2-3-1) Mirante; Florenzi, Fazio, Jesus, Kolarov; Pellegrini, Nzonzi; Under, Schick, El Shaarawy; Dzeko.

TUTTOSPORT (4-4-2) Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Kluivert, Pellegrini, Nzonzi, El Shaarawy; Schick, Dzeko.

IL TEMPO (4-4-2) Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Kluivert, Pellegrini, Nzonzi, El Shaarawy; Schick, Dzeko.