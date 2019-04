Roma-Cagliari, le pagelle dei quotidiani: Florenzi da applausi, il vero Flaco è tornato

La Roma c’è. E contro il Cagliari l’ha dimostrato. Il successo di ieri nella gara dell’Olimpico avvicina di più Claudio Ranieri e i suoi all’obiettivo quarto posto. Pronti, via. In meno di 10′ i giallorossi sono già avanti per 2-0: Fazio apre le marcature e Pastore replica. Nella ripresa Kolarov mette a segno il suo ottavo gol stagionale e la Roma porta a casa una vittoria fondamentale. Una prestazione maiuscola. Ottima prova anche da parte di El Shaarawy e Florenzi. Non benissimo Dzeko.

IL MESSAGGERO

Mirante 6; Florenzi 7, Manolas 6.5, Fazio 7, Kolarov 7; Lo. Pellegrini 6.5, Nzonzi 6,5; Kluivert 7 (41’st Coric sv), Pastore 7.5 (18’ st Perotti 6.5), El Shaarawy 7.5 (29’ st Under sv); Dzeko 6. All.: Ranieri 7

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Mirante 6.5; Florenzi 7, Manolas 6.5, Fazio 7, Kolarov 7; Lo. Pellegrini 6.5, Nzonzi 6.5; Kluivert 7 (41’st Coric sv), Pastore 7 (18’st Perotti 6), El Shaarawy 7 (29’st Under 6); Dzeko 6. All.: Ranieri 7

LA REPUBBLICA

Mirante 6; Florenzi 6,5, Manolas 6, Fazio 7, Kolarov 6,5; Lo. Pellegrini 6, Nzonzi 5.5; Kluivert 6.5 (41’st Coric sv), Pastore 7 (18’st Perotti 6), El Shaarawy 6.5 (29’st Under sv); Dzeko 5. All.: Ranieri 7

CORRIERE DELLA SERA

Mirante 6; Florenzi 7, Manolas 6, Fazio 7, Kolarov 7; Nzonzi 6.5, Pellegrini 6.5; Kluivert 7 (41’st Coric sv), Pastore 7.5 (18’st Perotti 6.5), El Shaarawy 7 (29’st Under sv); Dzeko 5. All: Ranieri 7

TUTTOSPORT

Mirante 6; Florenzi 6, Manolas 6.5, Fazio 6.5, Kolarov 6.5; Nzonzi 6, Pellegrini 6.5; Kluivert 7 (41’st Coric sv), Pastore 7 (18’st Perotti 6), El Shaarawy 7 (29’st Under sv); Dzeko 6. All.: Ranieri 6,5

LA STAMPA

Mirante 6.5; Florenzi 6, Manolas 6, Fazio 7, Kolarov 6.5; Nzonzi 6.5, Pellegrini 6; Kluivert 6.5 (41’st Coric sv), Pastore 8 (18’st Perotti 6), El Shaarawy 7 (29’st Under sv); Dzeko 6. All.: Ranieri 7

IL GIORNALE

Mirante 6.5; Florenzi 6.5, Manolas 6.5, Fazio 7, Kolarov 7; Nzonzi 6, Pellegrini 6.5; Kluivert 7 (41’st Coric sv), Pastore 7 (18’st Perotti 6.5), El Shaarawy 6.5 (29’st Under sv); Dzeko 6. All.: Ranieri 7