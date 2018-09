Real-Roma, le pagelle dei quotidiani: Olsen salva dalla goleada, bocciati Kolarov e Fazio

La Roma crolla 3-0 al Bernabeu contro il Real Madrid nella prima in Champions. A preoccupare non tanto il risultato, ampiamente pronosticabile, quanto la non reazione di una squadra che a fine settembre sembra già alle corde. Olsen risolve più di un problema ed evita la goleada dei Blancos con interventi super, gli altri promosso sono un De Rossi orgoglioso e un voglioso Under. Malissimo Fazio, Kolarov e Nzonzi, in ritardo di condizione. Discreto l’esordio di Zaniolo, alla prima con la maglia della Roma.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Olsen 8; Florenzi 5,5, Manolas 5,5, Fazio 4,5, Kolarov 4,5; De Rossi 5,5, Nzonzi 5 (24′ st Schick 5), Zaniolo 5,5 (9′ st Pellegrini 5,5); Under 6, Dzeko 5, El Shaarawy 5,5 (17′ st Perotti 5,5). Allenatore: Di Francesco 5.

LEGGO

Olsen 7,5; Florenzi 5, Manolas 5, Fazio 4,5, Kolarov 5,5; Nzonzi 5 (24’ st Schick 4,5), De Rossi 6,5, Zaniolo 6 (9’ st Lo. Pellegrini 6); Under 6, Dzeko 5,5, El Shaarawy 6 (17’ st Perotti 5,5). Allenatore: Di Francesco 5

IL MESSAGGERO

Olsen 8; Florenzi 5, Manolas 6, Fazio 4, Kolarov 4; Nzonzi 5 (25’ st Schick 4), De Rossi 6, Zaniolo 5,5 (9’ st Pellegrini 6); Under 6,5, Dzeko 5, El Shaarawy 5,5 (17’ st Perotti 5). Allenatore: Di Francesco 5.

IL TEMPO

Olsen 7,5; Florenzi 5,5, Manolas 6, Fazio 5, Kolarov 5, De Rossi 5,5, Nzonzi 5 (25’ st Schick 4,5), Zaniolo 6,5 (9’ st Pellegrini 6,5); Under 5,5, Dzeko 5, El Shaarawy 5,5 (17′ st Perotti 6). Allenatore: Di Francesco 5,5

CORRIERE DELLA SERA

Olsen 7,5; Florenzi 5, Manolas 5,5, Fazio 4, Kolarov 5; De Rossi 5, Nzonzi 4,5 (25’ st Schick 5), Zaniolo 5,5 (9’ st Pellegrini 5,5); Under 6, Dzeko 5, El Shaarawy 5. Allenatore: Di Francesco 5.