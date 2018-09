Real Madrid-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Zaniolo titolare, Nzonzi mezzala

La Roma nel tempio del calcio, contro i campioni d’Europa del Real Madrid. Anche senza Cristiano Ronaldo, i Blancos restano favoriti nella partita di questa sera e per la vittoria finale della Champions. Di Francesco chiede più solidità ai suoi, ma è pronto a stupire ancora, come successo nel ritorno contro il Barcellona. In campo a sorpresa potrebbe scendere il baby Zaniolo, favorito su Cristante per una maglia vicino a Nzonzi e capitan De Rossi. Nessun dubbio sulla difesa, con il rientro di Fazio e la conferma del non brillantissimo Kolarov. In attacco, tridente confermato con Under, Dzeko e El Shaarawy.

Le probabili formazioni dei quotidiani

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, De Rossi, Zaniolo; Under, Dzeko, El Shaarawy.

IL MESSAGGERO

Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Zaniolo, De Rossi, Nzonzi; Under, Dzeko, El Shaarawy.

LA REPUBBLICA

Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, De Rossi, Cristante; Zaniolo, Dzeko, El Shaarawy.

CORRIERE DELLA SERA

Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, De Rossi, Zaniolo; Under, Dzeko, El Shaarawy.

LEGGO

Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, De Rossi, Cristante; El Shaarawy, Dzeko, Under.