Genoa-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: davanti c’è Dzeko, a destra torna Zaniolo

Contro il Genoa per conquistare il quarto posto. La Roma non può e non deve fallire. Il tecnico Claudio Ranieri sembra aver sciolto gli ultimi dubbi riguardanti la formazione che affronterà questo pomeriggio i rossoblù. Tra i pali confermato Antonio Mirante. Davanti a lui, la classica linea difensiva a quattro con Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov. Cristante e Nzonzi i due mediani. Sulla tre quarti c’è Lorenzo Pellegrini, a sinistra El Shaarawy e a destra Nicolò Zaniolo sembra aver vinto il ballottaggio con Cengiz Under. A dar peso alla manovra offensiva ci sarà Edin Dzeko.

Le probabili formazioni dei quotidiani.

IL MESSAGGERO

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

IL TEMPO

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

LA REPUBBLICA

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

CORRIERE DELLA SERA

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

IL GIORNALE

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

TUTTOSPORT

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.