Genoa-Roma: le pagelle dei quotidiani: delusione Zaniolo, Pellegrini si butta via

Un pareggio amaro per la Roma. La sfida contro il Genoa non si è conclusa nel migliore dei modi per i giallorossi, agguantati nel finale dopo il vantaggio di El Shaarawy. I rossoblù sono andati vicini anche al sorpasso che, fortunatamente, non si è concretizzato. Merito di Sanabria che ha fallito un tiro dal dischetto allo scadere. Il migliore è stato proprio il Faraone, che si è caricato sulle spalle la squadra fino a portarla ad un passo dal massimo risultato. Con questo 1-1, la Roma perde quota dal quarto posto.

LEGGO

Mirante 6; Florenzi 5,5 (43’ st Karsdorp sv), Manolas 5, Fazio 6,5, Kolarov 6; Cristante 5,5, Nzonzi 5; Zaniolo 5,5 (25’ st Kluivert 6), Pellegrini 5 (21’ st Schick 4), El Shaarawy; 7, Dzeko 6,5. All.: Ranieri 6

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Mirante 7; Florenzi 6(43’st Karsdorp sv), Manolas 6,5, Fazio 6,5, Kolarov 6; Cristante 5,5, Nzonzi 6; Zaniolo 5 (Kluivert 6), Pellegrini 5 (21’st Schick 5,5), El Shaarawy 6,5; Dzeko 6. All.: Ranieri 6.

IL MESSAGGERO

Mirante 6; Florenzi 6,5 (43’ st Karsdorp sv), Manolas 5, Fazio 6, Kolarov 5,5; Cristante 5,5, Nzonzi 4,5; Zaniolo 5 (26’ st Kluivert 6,5), Pellegrini 5 (21’ st Schick 4,5), El Shaarawy 7; Dzeko 6. All.: Ranieri 5.

IL TEMPO

Mirante 5,5; Florenzi 6 (43’st Karsdorp sv), Manolas 5,5, Fazio 6, Kolarov 4,5; Cristante 5,5, Nzonzi 5,5; Zaniolo 4 (26’st Kluivert 6,5), Pellegrini 5 (21’st Schick 4), El Shaarawy 7; Dzeko 6. All.: Ranieri 5.

LA STAMPA

Mirante 7; Florenzi 6 (43’st Karsdorp sv), Manolas 5,5, Fazio 6, Kolarov 6; Cristante 5,5, Nzonzi 6; Zaniolo 5,5 (26’st Kluivert 6), Pellegrini 6 (21’st Schick 5), El Shaarawy 6,5; Dzeko 6,5. All.: Ranieri 6.

IL GIORNALE

Mirante 7; Florenzi 6 (43’st Karsdorp sv), Manolas 4,5, Fazio 6, Kolarov 5,5; Cristante 5,5, Nzonzi 5,5; Zaniolo 5,5 (26’st Kluivert 5,5), Pellegrini 5 (21’st Schick 5), El Shaarawy 7; Dzeko 5,5. All.: Ranieri 5,5.

CORRIERE DELLA SERA

Mirante 6; Florenzi 6,5 (43’st Karsdorp sv), Manolas 5, Fazio 6, Kolarov 6; Cristante 5,5, Nzonzi 5; Zaniolo 5,5 (26’st Kluivert 6,5), Pellegrini 5 (21’st Schick 5), El Shaarawy 7; Dzeko 6,5. All.: Ranieri 6.

TUTTOSPORT

Mirante 6,5; Florenzi 6 (43’st Karsdorp sv), Manolas 5,5, Fazio 6, Kolarov 6; Cristante 6, Nzonzi 5,5; Zaniolo 5,5 (26’st Kluivert 6), Pellegrini 5 (21’st Schick 5), El Shaarawy 7; Dzeko 6. All.: Ranieri 5,5.