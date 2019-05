Duello sulle fasce. Fasce da presidiare a tutta corsa. Fasce da capitani, da portare sul braccio con l’attaccamento e l’orgoglio di chi rappresenta il club in cui è cresciuto. Mimmo Criscito contro Alessandro Florenzi, il destino di Genoa-Roma, domenica, dipenderà anche dall’esito di questa sfida sulle corsie laterali. In un calcio dalle bandiere in via d’estinzione, Criscito e Florenzi sono un’eccezione. Lo riporta Il Secolo XIX.