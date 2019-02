Chievo-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: tridente Schick-Dzeko-El Shaarawy

Pochi dubbi sulla formazione che questa sera scenderà in campo al Betengodi contro il Chievo Verona. In porta Mirante per l’indisponibilità di Olsen, difesa con Karsdorp, Marcano (out Manolas), Fazio e Kolarov. Centrocampo a tre con i rientri dalla squalifica di Cristante e Nzonzi, e l’instancabile Zaniolo. Tridente offensivo composto che Schick, Dzeko ed El Shaarawy.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Roma (4-3-3): Mirante; Karsdorp, Marcano, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi, Zaniolo; Schick, Dzeko, El Shaarawy.

IL MESSAGGERO

LEGGO

IL CORRIERE DELLO SPORT

TUTTOSPORT

