Champions League, ecco quanto guadagnano le italiane: alla Roma 44 milioni di euro

La Champions League più ricca di sempre sarà un affare comunque vada. Come scrive Giovanni Capuano su panorama.it, il nuovo format, che parte quest’anno garantendo alle Big-4 (Spagna, Inghilterra, Italia e Germania) la presenza di quattro squadre ai gironi senza il rischio di perdersi nei preliminari, ha moltiplicato diritti tv, ricavi e montepremi arrivando a sfiorare la quota 2 miliardi di euro (1,95).

Il totale guadagno della Juventus, al momento, è di 66,5 milioni di euro. Qualche gradino sotto ci sono Napoli, Roma e Inter che scontano alcune differenze in negativo rispetto alla Juventus ma non possono lamentarsi. Invariato il bonus di ingresso da 15,250 milioni per tutti, il gap si crea con ranking storico e market pool televisivo garantito. Il Napoli ha la certezza di mettere in tasca poco meno di 40 milioni di euro (13,3 dal ranking storico con la 21° posizione e 10,9 dai diritti tv), la Roma si fermerà a 35,9 (12,2 dal ranking e 8,4 dal market pool) e l’Inter arriverà a 38,9 (17,7 dal ranking e 5,9 dal market pool). Considerando i risultati del campo ottenuti fin qui, il bilancio dei tre club sorride. L’Inter ha messo in cascina 45,2 milioni di euro contro i 44,9 del Napoli e i 44 della Roma. Complessivamente le società italiane sono state beneficiate di 200 milioni di euro che col passaggio agli ottavi di finale e i relativi bonus (oltre ai nuovi premi per vittorie o pareggi) saliranno rapidamente a quota 250. In realtà non è finita qui, perché il fatto di giocare almeno tre partite in casa permette di aumentare i propri ricavi con il botteghino.