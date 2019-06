Buffon, colloqui con Totti per il futuro ma la Roma non è interessata

Gigi Buffon torna sul mercato. Il portiere italiano ha appena ufficializzato la fine della sua esperienza al PSG, durata appena un anno. Di smettere non se ne parla e adesso può tornare in Italia. Come scrive la Repubblica, l’ex numero uno della Juve e della Nazionale italiana avrebbe parlato di futuro con Totti (è stato all’Olimpico per l’addio di De Rossi), ma la Roma non si è mostrata interessata. I tifosi della Lazio lo vorrebbero, ma l’offerta concreta al momento è arrivata da Brescia.