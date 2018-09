Bologna-Roma, probabili formazioni dei quotidiani: Marcano terzino sinistro, Dzeko in vantaggio su Schick

A Bologna per ripartire. Oggi pomeriggio alle 15 la Roma scenderà sul campo del Dall’Ara con un solo obiettivo: conquistare i tre punti contro i rossoblù di Pippo Inzaghi per scalare posizioni nella classifica del campionato. La sorpresa di Di Francesco potrebbe essere in difesa, dove è confermata la coppia Manolas-Fazio al centro, così come Florenzi sulla destra, mentre a sinistra colpo di scena: niente Kolarov o un altro terzino di ruolo, ma spazio a Marcano. In mezzo al campo ci sarà De Rossi, con Lorenzo Pellegrini e Cristante ai suoi lati. Davanti Kluivert e Perotti sono sicuri di un posto, mentre Dzeko e Schick si giocano la terza maglia dell’attacco (con il bosniaco in vantaggio sul ceco).

Ecco le probabili formazioni dei principali quotidiani:

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Marcano; Lo. Pellegrini, De Rossi, Cristante; Kluivert, Dzeko, Perotti

