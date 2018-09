Bologna-Roma: le pagelle dei quotidiani. Squadra deprimente: difesa choc, attacco mai pericoloso

La Roma tocca il fondo al Dall’Ara: sconfitta per 2 a 0 contro il Bologna e squadra in piena crisi. Male tutti i reparti: la difesa inguardabile, il centrocampo inconsistente e l’attacco inefficace e mai pericoloso. Non si salva nessuno dalla prestazione incolore di ieri, neanche il tecnico.

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Olsen 5,5; Florenzi 4,5, Manolas 4,5, Fazio 5 (19’ st Kolarov 5), Marcano 4; Cristante 4 (9’ st Pastore 5) , De Rossi 5, Lo. Pellegrini 4,5; Kluivert 4,5 (14’ st Under 5), Dzeko 4, Perotti 4. All.: Di Francesco 4.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di F. Licari)

Olsen 5.5; Florenzi 6, Manolas 5, Fazio 6.5 (19’ st Kolarov 5.5), Marcano 5; Lo. Pellegrini 5, De Rossi 5.5, Cristante 5 (9’ st Pastore 5); Kluivert 5 (14’ st Under 5,5), Dzeko 4,5, Perotti 6. All: Di Francesco 5

LEGGO (a cura di R.Buffoni)

Olsen 5.5; Florenzi 5, Manolas 5, Fazio 5.5 (19’ st Kolarov 5.5), Marcano 4.5; Lo. Pellegrini 4, De Rossi 5, Cristante 4 (9’ st Pastore 5); Kluivert 5.5 (14’ st Under 5), Dzeko 5, Perotti 5. All: Di Francesco 3

IL CORRIERE DELLO SPORT

Olsen 5.5; Florenzi 6, Manolas 5,5, Fazio 5 (19’ st Kolarov 6), Marcano 4; Lo. Pellegrini 4,5, De Rossi 5,5, Cristante 4 (9’ st Pastore 5,5); Kluivert 5 (14’ st Under 5,5), Dzeko 4, Perotti 4,5. All: Di Francesco 4