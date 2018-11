Youth League, Primavera travolta dai Blancos: 1-6

Si gioca al Tre Fontane ma sembra il Foro Italico. La Roma Primavera, infatti, viene sconfitta 1-6 dal Real Madrid in Youth League in una gara senza storia, come riporta Leggo.

Al 10′ infatti è già 0-2, con Gila e Rodrigo. Al 24′ il 3-0 di Gutierrez. Nella ripresa il gol della bandiera di Riccardi prima di Rodrigo e della doppietta di Pedro. Con l’1-1 tra Cska e Plzen è tutto rinviato all’ultima giornata: per qualificarsi bisogna battere i polacchi, poi sarà spareggio con una delle squadre che usciranno dal percorso Campioni.

