Under pensa alla Champions e scrive sul web: torno presto

Obiettivo Porto, e quindi Champions. Cengiz Under corre e aumenta i carichi di lavoro per tornare a disposizione per la sfida ai portoghesi del 12 febbraio. Il turco, fermo dal 19 gennaio a causa di una lesione muscolare, ha postato una foto su Instagram con il commento: “Torno presto…”. Qualche ora dopo è arrivato anche il video della Roma che testimonia il ritorno sul campo d’allenamento di Under. L’attaccante potrebbe tornare tra i convocati già venerdì col Chievo. Problemi Porto. L’infortunio del bomber Marega: due mesi di stop e niente doppia sfida ai giallorossi.